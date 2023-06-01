「這個我堅決反對！」縣議員吳旭智發起竹苗區國中教育會考超額比序從三級制改積分制線上連署，縣府教育局將將組專案小組研議積分調整案，北埔鄉長莊明增1日強烈表達反對，指偏鄉教育資源明顯比都市少，若再將超額比序取消改積分制，將完全剝奪偏鄉學子的發展機會。

莊明增說，8年前他擔任12年國教的審議委員，考量偏鄉教育資源遠不足都市，且要確保偏鄉學子的求學機會，審議委員會才會採用超額比序。

竹苗區教育會考超額比序為三級制，A到A＋＋都是6分，B到B＋＋為4分，C為2分，5A就是30分，竹北都會型學校教育資源多，考5A＋＋算普遍，但偏鄉學校學生能考5A就很不容易，也才有機會進到新竹中學或新竹女中就讀。

若改為積分為7級制，A到A＋＋為5到7分，B到B＋＋為2到4分，C為1分，若考4A＋＋1B有30分、3A＋＋2B＋＋29分，考5A只有25分，易造成學生放棄不喜歡的科目。即使平均成績達A的學生，亦無法就讀竹中或竹女，有違教育均衡發展的立意，對偏鄉學生更是不公。

「不要都以都市的角度來看教育！」莊明增說，近幾年他一直反應縣府要多挹注教育資源在偏鄉，但因人口集中在竹北竹東等都會區，教育資源相較也較多在都會區，偏鄉地區明顯不足。

莊明增指出，教育會考若改為積分制，偏鄉學生流失勢必更加嚴重，教師士氣也會受到影響，會造成偏鄉學生到國中遷往都會區就讀，偏鄉學校的經營更是雪上加霜，老師流動性更高，不利於學校的穩定性。

莊明增說，在變動會考積分制前，縣府應先強化偏鄉教育資源再來說，提升教育資源部份可以用降低班級人數，如降低偏鄉教師師生比，協助共聘教師等方向思考，若要犧牲偏鄉學子的機會，他堅決不同意！