上月29日，中央氣象局針對中颱瑪娃發布海警前2個小時，有名教練在屏東離島小琉球大福漁港西側玩SUP（立槳），結果遇上一個大浪打來連人帶板翻覆海中，還疑似因而撞上岩石導致頸部受傷，經民眾救上岸後趕緊送醫救治。

屏東消防局指出，上月29日下午6點38分獲報，琉球鄉大福漁港西側有男子在進行水上活動SUP（立槳）時，不慎遭浪打翻撞擊，當下立即派員前往救援，而救護人員到場後，該男子已被附近民眾救起，救護人員馬上協助送醫救治。

據悉，該名男子年約30歲是名教練，而案發當時雖未發布海警，但小琉球周遭海域漸漸受到颱風外圍環流影響，海象不佳，使得該名教練下水玩SUP（立槳）時遇上大浪來襲、連人帶板翻覆海中，還疑似因此撞到岩石導致頸部受傷，送醫時不僅頸部疼痛，下半身還沒有知覺，所幸意識清楚，已開刀治療。

因中央氣象局是在當晚8點半發布海警，比案發時間晚2個小時，因此該名教練並未違反規定，在未發布海警前，海巡等相關單位只能對民眾進行柔性勸離。