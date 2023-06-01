民進黨主席賴清德昨(31)日公布第二波艱困選區立委徵召名單，包括台北市第5選區立委參選人提名吳沛憶等。民進黨台北市第7選區立委參選人、現任市議員許淑華也PO出合照，並強調會盡全力爭取支持，與年輕世代共同守護執政以來的民主與進步成果。

賴清德昨宣布，台北市第3選區立委參選人提名林飛帆、台北市第5選區立委參選人提名吳沛憶、台北市第8選區立委參選人提名王閔生、高雄第3選區立委參選人提名李柏毅、桃園第5選區立委參選人提名劉仁照、苗栗第1選區立委參選人提名康世明。

對此，許淑華昨在臉書PO出與6人的合照，並表示很開心可以看到更多年輕朋友肩負重任，實現民進黨對台灣社會的理想與抱負。許淑華強調，所有的立委參選人在2024大選會盡全力爭取支持，團結台灣社會，與年輕世代共同守護民進黨執政以來的民主與進步成果。

該文引來網友熱烈回應，並表示「團結就是力量」。