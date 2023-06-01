行政院南部聯合服務中心前執行長陳政聞2021年7月因牡丹灣事件下台後，懸缺近2年如今尚未遞補。為分攤現行2位副執行長職務壓力，南服中心今（1）日宣布，再新設1名副執行長，由前澎湖縣議員陳慧玲接任，可更接地氣服務澎湖在地鄉親。

陳政聞當時因牡丹灣事件，黯然去職後，目前在民間企業任職。而其留下來的執行懸缺，迄今仍未找到人選。南服中心管轄包括高雄市、屏東縣及澎湖縣，現行業務由2位陳文亮及許乃文督導，如今再添加1位副執行長陳慧玲，等於有3位副執行長，但這並非前例，據悉中服中心也是3位副執行長。

陳慧玲為澎湖縣馬公市人，畢業於中山大學公共事務管理研究所碩士。曾任第18屆、第19屆澎湖縣議員、澎湖縣婦女權益促進委員會委員、澎湖縣馬公市代表會第9屆市民代表、民進黨推薦第7屆不分區立法委員候選人、民主進步黨澎湖縣黨部主任委員。

陳慧玲今天正式就任南服中心副執行長，上任首日便在2位副執行長陪同下，逐層訪視行政院南服中心合署辦公大樓內的外交部南部辦事處、內政部移民署高雄市第一服務站、勞工保險局高雄市辦事處等合署辦公單位作業情況，並慰勉員工辛勞。她未來將配合南服中心設置任務，主要負責澎湖，加強督導、協調及整合派駐南部地區之各部會機關，提升為民服務品質。