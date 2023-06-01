為因應產線及退休人力需求，中鋼公司今年委託國立中山大學辦理新進人員甄試，公開招募243名新進人員，包括師級職位59名、員級職位184名，報名期間自112年6月1日上午9時起至6月14日下午5時止。

面對全球鋼鐵市場競爭及2050碳中和的趨勢與挑戰，中鋼公司深化ESG（環境、社會、公司治理）工作，致力研發及推展優質精緻鋼品，例如已取得多家國際電動車大廠馬達用鋼之認證。近年來，中鋼公司亦跨足太陽能光電、離岸風電等綠能產業，並投入綠色軌道運輸工作，包括建造台灣高鐵電車線工程車，以及參與高雄捷運、高雄輕軌、淡海輕軌、安坑輕軌等工程，為建構綠色生活貢獻心力。此外，中鋼公司建造的集團總部大樓榮獲鑽石級綠建築標章，亦持續於小港廠區推動綠美化工作，以營造舒適的工作環境。

中鋼公司以「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業。」為願景，秉持「團隊、企業、踏實、求新」四大精神，不斷創新求變、因應時勢，除持續深耕鋼鐵本業，協助下游相關產業升級，提升整體產業國際競爭力外，更導入智慧製造，朝成為智能產銷精緻鋼廠的目標前進。根據yes123求職網今年調查指出，今年畢業生最想進入的夢幻企業中，中鋼公司在傳統產業名列TOP10。

中鋼公司相信企業之本在人才，不僅推動團體協約、落實勞動安全規範及員工健康管理，致力打造安全、健康與發揮員工長才的工作環境，並積極培訓人力，以傳承50餘年累積的經驗及智慧，將中鋼精神及誠信正直的價值觀深植成為每位員工的DNA。

為因應全球客戶低碳鋼品等多元需求及追求永續發展，中鋼公司需要學有專精、勇於任事、無畏挑戰及志同道合的伙伴，竭誠熱烈歡迎主動積極、當責敬業及認同中鋼誠信正直企業文化的優秀人才報名新進人員甄試，成為啟動未來中鋼的新世代中鋼人。