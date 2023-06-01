58歲香港男星鄭浩南（原名：鄭立興）2002年再婚馬來西亞籍鮑愛玲，夫妻倆育有一對子女，未料鄭浩南去年自爆婚姻觸礁，懷疑有第三者介入，更慘的是財產幾乎都在妻子名下，被視為人財兩失。近日，鄭浩南暫時放下紛擾，首開直播露面，雖然套了濾鏡，仍被發現老態，憔悴的模樣讓粉絲很心疼。

鄭浩南除了忙於演藝事業，亦經營自媒體，抖音帳號擁有166.6萬粉絲，人氣頗高。近日，鄭浩南回歸抖音，開直播與網友互動，影片中，他頂著黑色油頭，身穿藍色牛仔襯衫，內搭白色服飾，打扮十分休閒、年輕；不過，眼尖的網友發現直播雖然有套濾鏡，但鄭浩南的皮膚紋路明顯，臉部也消瘦不少，看起來很憔悴，令不少網友心疼，留言鼓勵鄭浩南，希望他能早日走出婚變的陰霾，揮別過去的不愉快。

58歲鄭浩南外型出現歲月的痕跡。（圖／抖音@鄭浩南）

鄭浩南去年9月出席電影《壹獄II劫數難逃》殺青宴，突自爆婚姻觸礁，表示為了工作曾離家16個月，去年聖誕節前夕特別打電話給老婆，預告將回家，卻遭女方掛電話，被問婚姻是否有第三者？鄭浩南沒承認也沒否認，只說：「我很愛家人，沒想到這事情會發生在我身上。」相關事宜已交給律師處理。

鄭浩南更透露，前年底回吉隆坡的老家後，驚覺人去樓空，而他把當地的物業都登記在家人名下，現在只剩下一間祖屋，若真的離婚可能損失慘重。去年10月鄭浩南迎接58歲生日，在抖音上傳慶生片，只見他沒有摘下婚戒，數度對著鏡頭哭泣，感嘆：「我覺得真的沒什麼好慶祝，因為我去年就知道自己已經什麼都沒有了」，但他強調會更珍惜現有的一切。