基隆有一名洪姓男子與女友分手後，稱想挽回感情，不僅跑去其上班處所「站崗」，還連續打電話至其公司，均遭到拒絕。但沒想到洪男竟因此暴怒，嗆要跟前女友「同歸於盡」，嚇得前女友報案求助。本案經基隆地檢署調查後，昨日依違反《跟蹤騷擾防制法》與恐嚇等罪嫌起訴洪男，也成為基隆市例依違反「跟騷法」而起訴的案件。

為杜絕恐怖情人或無法可管的騷擾者，立院增訂之《跟蹤騷擾防制法》已於去年6月實施。據了解，基隆市首起適用違反「跟騷法」而起訴之案件，是1名48歲洪姓男子，為了挽回前女友的心，不惜於前女友工作場所站崗及電話騷擾，被拒後暴怒，甚而揚言要和前女友同歸於盡，因此前女友不堪受擾而報警。

基隆市警局表示，警方受理後調查發現，洪男疑似藉故要和被害人協商債務，至被害人現住地及工作場所騷擾及恐嚇，前後累計共7次。市警局並與其他轄區分局協力將洪嫌依涉犯《跟蹤騷擾防制法》、恐嚇等罪，函送基隆地檢署偵辦，並協助被害人聲請保護令。此外警方發現洪男可能有精神方面障礙，另轉介通知衛生單位了解。

基隆地檢署經調查後認定，洪男之騷擾行為已違反《跟蹤騷擾防制法》，至於恐嚇要「同歸於盡」之部分，則另涉犯《刑法》恐嚇罪。檢方昨日宣布偵結，並將洪男依涉犯跟騷法與恐嚇罪嫌起訴，也成為基隆首例依「跟騷法」而起訴之案件。