《慾望城市：華麗下半場》第二季劇照。（CATCHPLAY＋提供）

《慾望城市：華麗下半場》第二季將在6月22日與美同步跟播上架，在新一季中，女主角凱莉的舊愛艾登重新回歸已經讓粉絲超開心，沒想到今日更傳出大家最心心念念的莎曼珊也將於第二季登場，讓觀眾陷入狂喜！

飾演莎曼珊的女星金凱特羅曾公開表示不會再演出這個角色，在《慾望城市：華麗下半場》第一季中人在倫敦的她，僅以簡訊的方式和凱莉互動，而第二季將安排她在最後一集出現，雖然僅有一幕，但已意義非凡，而新預告中凱莉的台詞「有些事情還是留在過去就好，但並非所有事情」則為這樣的安排做出最好的註解。

飾演莎曼珊的金凱特羅與女主角「凱莉」莎拉潔西卡派克在《慾望城市》系列作完結之後就幾度表達自己不願回歸系列一事，表示莎拉潔西卡派克在接下製作人之位之後，對於劇本、角色的安排令她十分不滿。而同劇不同酬的問題也始終沒有解決，最終兩人可以說是撕破臉。

自《慾望城市：華麗下半場》開播以來，許多粉絲都期望能再見到一次莎曼珊回歸系列作，本以為無望但沒想到官方釋出大消息，令許多二十幾年的老粉感動到不行，第二季將在6月22日於CATCHPLAY＋的HBO GO專區與美同步跟播上架