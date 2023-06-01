在居家風水中，房間裡的衣櫥象徵財庫，因此如何擺放、整理關係著能否招財，《旺好運》運勢專欄分享房間衣櫥旺財5撇步，包括衣櫥選擇木頭材質、調整擺設位置、貼牆有依靠、補滿內容物、放置招財物等，其中衣櫥調整擺設位置有助於旺財運及事業運。

1、衣櫥選擇木頭材質

木質衣櫥帶有木行能量，穩重耐用，不僅可以旺財，更能振興事業。

2、衣櫥調整擺設位置

將衣櫃擺放在房間的後側，就是房門口的反方向處，讓房間裡的佈局前低後高，有助於旺財運及事業運；另外盡量別擺放在窗前及床前位置，才能夠守財。

3、衣櫥貼牆有依靠

收納衣服的衣櫃屬於大型傢俱，建議靠著牆，象徵有依靠。

4、衣櫥補滿內容物

代表財庫的地方不能空空如也，將衣櫥裡填滿衣服、棉被等，就能財庫豐盈，順利守住財富。另外，衣櫥裡需要整理乾淨，別亂擠、亂塞，保持隨時有乾淨舒適的衣物可用。

5、衣櫥放置招財物

在衣櫥中可放置放皮夾、錢母或開運小物，就能獲得財神爺的眷顧，讓你錢滾錢。