第一季鎧俠(Kioxia)上升至第三名，Enterprise SSD營收約2.96億美元，季跌39.7%。TrendForce表示，長遠來看，鎧俠是否能夠與威騰(WDC)完成合併案，將影響未來Enterprise SSD產品研發規畫。如果雙方有進一步整合的機會，威騰將更加專注Client SSD的開發，而鎧俠則可以全力投入增強企業客戶的驗證，有助於擴大Enterprise SSD出貨量並實現成長。

三星(Samsung)自2022年第四季起便以價格戰擴大市占率，但2023年客戶的伺服器出貨目標大幅修正，導致第一季Enterprise SSD訂單需求萎縮，又以北美地區需求下修的最明顯，第一季Enterprise SSD營收為8.01億美元，季減55.0%。因北美客戶仍在持續調整庫存，第二季營收可能持續下滑，預期下半年才有機會回升。

值得一提的是，由於三星早已推出128層PCIe 5.0產品，在最初新平台出貨及AI伺服器的搭載都主要以三星為主，三星持續擁有技術優勢。同時，未來Arm架構的伺服器平台滲透率上升，再加上AI伺服器需求看漲，對於三星而言，優化各項產品研發以滿足上述各種新興平台的傳輸速度將是保持市場領先的關鍵。

SK集團(SK hynix & Solidigm)受整體市場疲弱影響，第一季Enterprise SSD營收達4.58億美元，季跌36.4%。隨著大陸市場整體庫存去化和總採購容量的逐步恢復，需求將逐漸回升，SK集團第二季Enterprise SSD營收成長率及市占率有機會優於平均值。

至於威騰，受訂單下修及價格戰夾擊，導致Enterprise SSD出貨空間受限，第一季Enterprise SSD營收為2.25億美元，季跌逾5成。由於威騰目前Enterprise SSD研發進度尚無法跟上競爭對手，加上今年NAND Flash的獲利大幅下滑，故決定減少資本投資，此將使威騰的Enterprise SSD面臨更大的競爭壓力。由於威騰北美主要客戶逐漸轉向自家製造，除非能夠迅速擴大PCIe驗證客戶的範圍，否則Enterprise SSD營收成長速度將逐漸放緩。

美光部分，由於第一季Server ODM需求下修，營僅2.18億美元，季跌29.2%。儘管美光是第一家推出176層PCIe 4.0產品的供應商，但由於驗證進度不如預期且市場需求疲軟，新產品的出貨量受到延遲。TrendForce認為，由於美光在大陸市場發展受限，影響Enterprise SSD出貨量，後續必須擴大與其他地區客戶合作，其中以北美客戶的驗證進度尤為重要，將會是決定營收表現的關鍵市場。