由ChatGPT為首的生成式AI正以人類前所未有的速度在發展，它的影響範圍是全面性的，而且就目前的態勢，很有可能改變未來所有企業以及個人的工作、生活方式，金融業當然無法置身事外，永豐從數年前已經將AI列入最高的策略之中，在行銷、營運、風險也累積了很多實務成果。

在業務行銷面，永豐金控表示，自2021年起即積極投入「利用顧客基因之行銷系統」研發，藉由分析集團內顧客與商品的來往資料，建立每一位顧客的行銷基因，透過個人化溝通方式，來提升顧客與永豐往來的滿意度，與個人化的商品推薦。其執行成效包含數位帳戶客群精準行銷作業流程上減少40%時間，一年預估可節省行銷作業工時約1,500小時、銀行換匯交易金額成長近3倍、交易次數成長超過150%、信貸撥款數單月平均相較於以往未使用人工智慧分數成長近7成、房貸承作案件提升成長超過180%，與證券沉睡戶簡訊觸動率提升逾3成。

在風險決策面，突破過往資料取得以及固有規則設定方式，以系統化方式加入更多數據、科學化方式產出決策參考依據。由AI科技團隊自行建置的「智能偵測信用卡盜刷模型」，將該筆交易的相關特徵傳入信用卡盜刷偵測API (Application Programming Interface)，提升信用卡偽冒風險辨識精準度，節省信用卡異常/偽冒人工處理60%作業量。此外，面對洗錢防制反資恐意識需要，藉由客戶金流歷史資訊建立數據模型，輔助永豐同仁進行客戶交易安全審查。

在流程營運面，重點發展文件辨識與流程自動化技術，針對大量紙本工作，有效降低錯誤，進而提升人力效能及作業效率；在票據辨識方面，解決峰日5倍的負荷量；過去中央掃票機集中處理的流程，透過輕量化的模型往分散式處理轉型。繼2021年獲頒「影像辨識系統」新型專利後，2022年再度獲頒「影像辨識系統」發明專利。

永豐金控未來除了持續關注與投入資源於AI人工智慧與新興科技領域的發展，亦將深化與強化「穩固基礎建設、延伸應用場景、發展潛力科技與招募/培訓關鍵數位人才」等計畫。未來將加速數位轉型，透過積極投入新興科技應用並導入先進AI模型落實智慧營運，並創造優質體驗與強化數位賦能。