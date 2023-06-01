曾以金童導演札維耶多藍執導的《親愛媽咪》拿下加拿大電影電視獎女主角的蘇珊克雷蒙，這次她在懸疑燒腦新片《豪門心計》演出疑心病重且偏執的服刑女。在見到電影製作人之前，她早就看過導演塞巴斯蒂安馬尼爾的前2部作品《失控班！》和《她的危險復仇》，並讚嘆：「我非常喜歡！」「相當精彩！」，但其實最初吸引蘇珊克雷蒙是因為一場女子監獄淋浴間的裸體搏鬥戲，靈感則來自科幻驚悚電影大師大衛柯能堡經典之作黑幕謎情類似的場景。

《豪門心計》蘇珊克雷蒙全裸和獄友肉搏。（原創娛樂提供）

蘇珊克雷蒙在新片《豪門心計》中，飾演史蒂芬的女友，她因為殺人罪正在監獄服刑，也因為失去母親及和素未謀面的父親失聯，對她來說人生重心都在女友身上，所以個性偏執且沒有安全感，服刑期間女主角史蒂芬都會去探望她，直到某天史蒂芬消失了...。值得一提的是，這個角色最大的挑戰是一場女子監獄的淋浴間裡全裸打鬥戲，蘇珊克雷蒙說：「這是一個相當大的挑戰，我為了這場戲刻苦的訓練。

首先在魁北克，然後在法國，對我來說非常可怕，因為我真的赤身裸體，而和我同台的另外一位女演員可以穿著內衣。」「拍這場戲之前我想了好幾個月！這是我有史以來體力最強的1次，讓我想拍更多動作片！」而全裸打鬥橋段也讓蘇珊克雷蒙突破從影最大尺度，不計形象在淋浴間全裸，同時與獄友展開肉搏戰，場面相當暴力，也為本片增填不少話題。《豪門心計》將於6月2日在台上映。