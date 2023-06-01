由彰化市公所、國立彰化師範大學及遠哲科學教育基金會共同主辦的「彰化科學趣」活動，6月3日上午10時起至下午4時，於彰化市戶羽機關車園區登場，活動共設了20多個攤位，讓大小朋友體驗科學實驗的趣味。

主辦單位指出，自然科學是一門與實際生活密切關聯的科學，日常生活中原就蘊含大量的科學知識，透過科學活動設計，引導學生去探索、研究，可幫助學生理解存在於生活中的一些科學現象，從而培養學生學科學的興趣，可說一舉兩得，因而舉辦這次的「彰化科學趣」活動。

彰化市長林世賢說，攤位內容包含物理、化學和地球科學等多種實驗活動，攤位展示沒有強酸強鹼，安全無虞，適合各學齡孩子來實際體驗，讓孩子在親自操作實驗的過程中，了解科學原理，培養科學的興趣、觀念與態度，誘發創造性的思考模式，也可以讓孩子找到學習跟前進的動力

活動中，除了由遠哲科學教育基金會現場示範製作PP版風火輪，國立彰化師範大學也推出多項包括「神奇的Gee-haw whammy diddle（念力棒）製作」、「醫用口罩的簡單檢測」以及「紙張螺旋槳的示範製作」等實用性展示。

此外，主辦單位也邀請虎尾科技大學、彰化女中、彰興國中、花壇國中、媽厝國小、湖東國小及同安國小等學校設攤，進行科學展示及互動DIY。這次科學趣活動也邀請新住民親子共同參與，希望協助他（她）們經由實際的參與以及體驗，提升對科學的學習興趣。