一名女網友分享，婚後因為房子還沒裝潢好，暫時搬回老家住，沒想到弟弟與女友也一起住在老家，讓她備感困擾，因為弟弟的女友平時穿得太清涼，某次開門還看到對方躺在沙發上抬腿，讓他們眼睛都不知道往哪裡看好，引起網友討論。

一名女網友在Dcard上分享，結婚以後，因為新房還沒裝潢好，她和老公暫時搬回老家住，而老家除了爸爸外，還有弟弟，本來一切都好好的，直到弟弟去年底交了一個女朋友，近期很常出現在家裡，而弟弟的女友平時穿著打扮很性感，冬天的時候喜歡穿合身衣服顯身材，如今天氣變熱，經常穿著低胸、小熱褲晃來晃去。

女網友表示，弟弟也不管女友的穿著，反而覺得有一個身材很好的女朋友很值得驕傲；某天她和老公下班回家，一開門就看到穿著清涼，半躺在沙發上做抬腿姿勢的弟弟女友，讓他們尷尬到眼睛不知道該看哪，而老公也裝忙玩手機，死不抬頭看。

女網友指出，弟弟的女友平常很有禮貌，看到她也會笑嘻嘻喊姊姊，但不知道是不是因為八點檔或連續劇看太多，由於老公的工作是輪班制，有好幾次她要出門上班，但老公沒班，而弟弟的女友同樣也是輪班制，讓她忍不住多想兩人單獨在家的畫面，真不知道該怎麼辦？

貼文引起網友討論，不少網友建議原PO可以跟弟弟或先生談一談，不過弟弟的女友想要怎麼穿，真的是對方的自由。