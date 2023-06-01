台灣用路環境屢遭國內外人士抨擊是「行人地獄」，行政院5日通過「行人優先交通安全行動綱領」，台北市目前已啟用34處科技監控執法，取得一定成效，行政院長陳健仁1日在交通部長王國材、警政署長黃明昭等人陪同下，前往台北市警察局及交通局，了解科技執法的執行狀況。
北市警局指出，目前啟用的34處科技執法中，包括區間平均速率2處、高架道路多功能2處、路口多功能21處、違規停車9處，在持續啟用後，交通違規大幅降低95.5％，有效嚇阻違規，降低攔檢風險與警力負擔。
為持續推動執法科技化，警察局2023年再度規劃建置4處路口科技執法，分別為民權東路與舊宗路口、忠孝東路與敦化南路口、港墘路與堤頂大道口及南京東路與建國北路口。
台北市警局表示「執法只是手段，安全才是目的」，科技執法的應用是為促進交通安全、順暢、維護救護通道及節省警力，呼籲民眾應遵守交通規則，一同維護用路秩序與安全。
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