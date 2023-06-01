男女穩定交往一段時間，都會和對方父母見面，一名曾在國外生活的女網友表示，到男友家裡吃飯，要幫忙做飯和洗碗，讓她不滿當場罵「你們家的待客之道，我真的不敢恭維」，男友也爆炸批她在國外生活被慣壞，還說台灣的女生就是要盡媳婦義務，她氣得直接離開現場，痛罵「交往AA制、住在我的房子就算了，還要求我做好媳婦，放生了。」

原PO昨（5月31日）於論壇《Dcard》指出，和男友交往前曾在國外生活一段時間，日前男友父母邀請她到裡吃飯，但實際到對方家裡，卻是被叫到廚房幫忙做菜，令她非常不滿。飯後男友母親又要求她一起洗碗，她不爽地拉著男友一起，男友母親聽到秒說「他不會洗啦！洗碗的事我們來就好，我還可以順便教妳幾道菜。」讓原PO當場嗆「你們的待客之道，我真的不敢恭維。」

男友也爆氣，怒批她在國外生活被慣壞，未來進門就是媳婦，應該要盡媳婦的義務，還說在台灣就是這樣，原PO理智線斷裂，丟下一句「我可還沒要嫁，也不代表我未來要嫁」，就拎著包包離開了。她說，男友住她的房子，外出也都採AA制，「沒叫他入贅就不錯了，還反過來要我做好媳婦？已放生了啦！」

網友看了她的經歷，紛紛留言說，「這男的根本媽寶吧？還好妳已逃」、「這結婚不是當老婆，是奴隸耶」、「台男自助餐真是難看」。