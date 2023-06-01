佔地球表面約72％的海洋，是所有生命的起源地，也是所有生存在這顆美麗星球上的生物賴以為生的根據，然而在人類過度開發與陸源汙染等影響下，敏感且脆弱的生態系統遭受破壞，致使無數海洋生物面臨生存危機。在6月8日世界海洋日，動物星球頻道精心規劃《海洋動物面對面特輯》，在野生動物保育人士、生物學家等專家的帶隊之下，走訪《陸行鯊之島》調查鯊魚新物種的傳聞、直擊《大溪地鯊魚群》的奧秘傳說、目睹《科莫多水世界》的神祕動物生態、一覽《海洋怪生物》的珍稀瑰麗、認識《動物百分百：海洋哺乳類》的雄偉與可愛、見證《北美大地：蠻荒海岸》的壯觀景象，以及《虎鯨大獵》的震撼畫面。6月8日起每周一至五晚間7點，敬請鎖定動物星球頻道《海洋動物面對面特輯 》，一起展開海洋生物的探索之旅。

鯊魚是地球上最古老的掠食者之一，4億5千多年來經由不斷適應環境、逐步演化，以活化石之姿成為食物鏈頂端的王者。國際野生動物保育人士和生物學家佛瑞斯特葛蘭特，多年來與團隊走遍全球追蹤罕見生物，他們最近的任務正是來到巴布亞紐幾內亞，尋找三種嚴重缺乏研究的陸行鯊，也就是可以離開水面、在陸地上行走的鯊魚。

《海洋動物面對面特輯》陸行鯊常被稱為肩章鯊，因為鰭後巨大的斑點神似軍隊的肩章。（動物星球頻道提供）

陸行鯊因鰭後方有巨大斑點常被稱為肩章鯊，這種生活在礁岩區的小型鯊魚，為了捕食退潮後困在潮池裡的小魚及甲殼動物，演化出特別的能力，以特化的魚鰭與身體結構克服環境的障礙，用胸鰭與腹部爬行以獵捕這些小型生物，如此令人驚嘆的演化優勢，發生在巴布亞紐幾內亞的島嶼和雨林之中，而這些人跡罕至的地方也成為陸行鯊悄悄適應環境、進行演化的絕佳地點，然而這些小型鯊魚走出水中、在陸地行走的影像，卻從未在世人眼前曝光。為了證明陸行鯊真的能走出水面並且拍下決定性的證據，他和團隊冒險挺進危機四伏的水域與叢林中。

《海洋動物面對面特輯》巴布亞紐幾內亞純淨的島嶼跟雨林，對肩章鯊是絕佳的演化地點。（動物星球頻道提供）

佛瑞斯特鎖定巴布亞肩章鯊、冠肩章鯊與豹斑肩章鯊等3種缺乏研究的陸行鯊，希望藉由事實調查檢證適應環境的獨特變化是否能讓牠們離開大海、成功上陸。在曾參與發現數種新鯊魚的海洋科學碩士維琪法斯卡茲的協助下，團隊拜訪熟知當地生態、並以捕捉販售巴布亞肩章鯊維生的漁民，不僅得知了這種珍稀鯊魚的棲息環境、完成了測量數據、取得基因樣本的目標，更成功以一把魚叉槍交換到巴布亞肩章鯊重獲自由與生機的機會。

為了尋訪冠肩章鯊的蹤跡，團隊前往棲息上百種礁岩魚類的馬當潟湖。他們在此遭遇了對人類攻擊性極強的鹹水鱷、灰三齒鯊等大型掠食者，領悟到這些威脅會使陸行鯊躲入礁岩深處，因此發揮創意運用加裝防水功能的商用水電工程攝影機，果然成功找到冠肩章鯊的身影，再以自製礁岩陷阱捕捉後採集樣本、收集數據，完成艱鉅任務。

豹斑肩章鯊的棲息地則位於偏遠的可拉菲部落，當地居民相信自己與鯊魚有性靈上的連結。透過居民的指引，團隊在密爾恩灣的岩棚深潛達十餘次後終有斬獲，找到非常善於躲藏的豹斑肩章鯊。

然而團隊最大的任務，就是解開「陸行鯊是否能在陸地上走路」的謎題。他們是否能克服重重難關，成功拍到足以成為鯊魚演化史上重要里程碑的一幕？系列特輯中又將有哪些令人讚嘆著迷的海洋動物們展現牠們的勃勃生機？6月8日起每周一至五晚間7點鎖定動物星球頻道《海洋動物面對面特輯》，一起沉浸在奇妙美麗的海洋世界。