台積電ADR收低，在台股開盤直接開低終場下跌7元，收在551元。不過，大型股休息，航空、遊戲及造紙股接棒，長榮航收盤站上36元，漲幅6％，華航亦收漲4.28％，航空雙雄股價都寫下去年9月以來的最高價。遊戲股暑假來臨旺季題材，智冠領軍拉上漲停，華義、昱泉跟進亮燈，資金轉向次族群。

加權股價指數本周一再創波段新高後，連續三個交易日指數小跌作收，短線跌破5日均線整理。國泰證券證期處協理簡伯儀指出，今天量能降至3000億元以下，為最近六個交易日最低，周五5日線將扣抵16,636點，預期短期均線將走平甚至出線下彎，日KD指標出現交叉往下，且KD開口擴大，RSI從高檔轉弱，盤面進入短空循環，但所有均線維持多方排列，修正均線乖離過大，大盤中長多局未變，指數壓回整理後仍有望再突破波段高點。

今天6月第一個交易日，過去10年統計資料中，6月類股以食品、電子零組件、通信網路、百貨、鋼鐵上漲機率約70％，表現不錯，其中百貨平均漲幅2.6％，漲幅最大；電器、水泥、汽車上漲機率只有40％，電氣類股下跌2.8％，上機機率大的個股可以偏多操作。