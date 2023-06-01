在五一這個為期5天的國定假期內，成千上萬遊客湧入澳門特別行政區。全中國大陸，只有在澳門才能光明正大暢玩各種博奕遊戲，因為這是唯一合法的賭博地區。

北京政府在元月份大幅鬆綁嚴格的抗疫規定，3年多來重開大門允許遊客重回澳門。因此，在五一勞動節期間，有50萬大陸民眾湧入澳門，除了品嘗各式各樣美食、參觀大小名勝古蹟，再來就是去各個賭場試試手氣。

澳門政府很重視賭場管理，因為有80%以上稅收都是仰賴這些博弈業者。新牌照經換發後，從2023年開始，有6家賭場可享有未來10年的經營權。目前，金沙中國、永利澳門、美高梅中國、澳門博彩控股、銀河娛樂以及新濠博亞娛樂，最大的困擾不是沒客人來，而是人手不夠。

5月25日，繼威尼斯人以及巴黎人之後，金沙中國新的賭場渡假村倫敦人全新問世。在這個以倫敦街景以及建築物為主題的博弈場所內，可以看見大笨鐘與西敏寺之外，也可見倫敦街頭巷尾到處跑的紅色雙層巴士。同時，這也是澳門在疫後，第1家重新整修後開幕的大型賭場。