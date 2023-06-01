《催眠狙擊》班艾佛列克飾演尋找失蹤愛女的警探。（甲上娛樂提供）

好萊塢巨星班艾佛列克主演、《艾莉塔：戰鬥天使》億萬導演勞勃羅里葛茲自編自導的全新懸疑動作電影《催眠狙擊》，本片從劇本構思到正式上映耗費21年之久，拍攝期也受疫情影響一延再延，拖了18個月才順利開拍，好事多磨，而最大受惠者竟是擔綱女主角的「巴西女神」艾莉絲布拉加，她笑說：「我應該是唯一一個對製作期延後感到高興的人！」片中她與班艾佛列克患難見真情，更有親密床戲，首度合作的兩人對彼此讚譽有加，班艾佛列克透露自己是布拉加的粉絲，直呼：「忍不住感受到一股極為旺盛的精力和興奮感！」

艾莉絲布拉加是巴西家喻戶曉的女神級演技派女星，在《催眠狙擊》片中飾演催眠專家戴安娜克魯茲，先是向警方密報即將發生的銀行搶案，又協助班艾佛列克飾演的警探丹尼洛克追查危險逃犯，進而帶領洛克了解催眠世界的奧祕，卻因此惹來殺身之禍。布拉加2002年憑《無法無天》一片首次引起好萊塢注意，該片獲得四項奧斯卡金像獎提名，至今仍深受觀眾和影評的喜愛，其後陸續演出《我是傳奇》、《自殺突擊隊：集結》等知名賣座電影及共5季的人氣犯罪影集《南方女王》。演什麼像什麼的艾莉絲布拉加在《南方女王》中，飾演西半球最大毒品帝國的老闆泰瑞莎孟德莎，在《自殺突擊隊：集結》中則化身反抗軍首領索兒索里亞，為達成推翻政府目的而成為自殺突擊隊的盟友。

布拉加跟勞勃羅里葛茲的緣分始於2010年演出他監製的電影《終極戰士團》，這回獲羅里葛茲欽點在《催眠狙擊》中升格女主角，不過她當時正忙軋影集《南方女王》，差點就因檔期忙不過來錯失良機，布拉加說：「我認真祈求導演不要去找別的女演員！」後來《催眠狙擊》因為新冠肺炎蔓延，拍攝數度喊卡，布拉加因禍得福如願拿下這個角色，「從我翻開劇本的那一刻起我就愛上它了！因為它完全不同於我手邊任何一個角色。」她開心分享對導演兼編劇勞勃羅里葛茲的景仰，「勞勃是有遠見的人，他在電影圈已經30年了，非常了解電影製作，能在他身邊就是種喜悅，因為你可以真的放手，為他放開心胸去演出、去遵循他的引導……他是那種總是能夠激發出好想法的導演。在《萬惡城市》、《艾莉塔：戰鬥天使》、《全民小英雄》裡都可以看到，這三部全然不同的製作案，每一部都帶有他的基因，這就是他之所以如此特別的原因。」

《催眠狙擊》艾莉絲布拉加在片中飾演催眠專家。（甲上娛樂提供）

羅里葛茲聊到布拉加在《催眠狙擊》中的表現時，讚嘆她自帶的真摯感，正是這部電影不可或缺的要素，「我之前跟艾莉絲布拉加合作過，我很欣賞她，她會為角色帶來溫暖、層次和智慧，她散發一種神祕感，甚至會讓人相信她真的擁有催眠力量，她向你解釋時，會詳盡說明她的做法，她說的話你會照單全收，她超厲害的！」

班艾佛列克也對艾莉絲布拉加讚不絕口，招認很久以前就被她圈粉，「我是她的粉絲，崇拜她很久了，一直希望有機會和她合作，我原本就期待她能參與這部電影，成定局的時候我真的很興奮，她非常專業，對於自己參與的事情都很投入和充滿熱情，這是會傳染的，和她工作的時候，你會忍不住感受到一股極為旺盛的精力和興奮感！」布拉加也特別感激能有這個機會和「金獎得主」班艾佛列克首度同台飆戲，「班就是這麼棒，一個懂好多的人，不只會演戲也投入電影創作，很榮幸可以和他合作！」

導演勞勃羅里葛茲自2002年即開始撰寫《催眠狙擊》劇本，歷經21年後終於躍上大銀幕！羅里葛茲感動形容「彷彿看到一個遙不可及的夢想成真」，接著說：「它捕捉了我的想像，並給我那一大堆的點子提供燃料，這就是我們身為電影創作者嘗試要達成的。你讓觀眾進入一個黑暗的空間，然後試著要讓他們相信自己所看見的都絕對是真的，至少真實到讓他們能夠投入情感。你是在用影像、聲音和音樂創造一個催眠的結構，讓他們以某種方式去相信和感受，這部電影把握這點全力以赴，油門給它催下去。」《催眠狙擊》6月2日即將在全台正式上映