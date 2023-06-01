台南一家傳產大廠的林姓董娘前天到台南新光三越西門店逛街，回家驚見戴在手上的百萬元結婚紀念藍鑽不翼而飛，在家找了2天一無所獲，焦急了2天的她，昨天在老公陪同下報警，今天中午傳出清潔員在停車場找到這枚躺在停車格的藍鑽，物歸原主。

據了解，林姓董娘前天到百貨公司逛街消費，當天下午接連去百貨公司地下美食街、G樓、貴賓室等，回到家才發現竟然丈夫送給她的藍鑽竟然遺失了，心急如焚的她，在家找了2天都沒發現，也一度不敢跟老公說，昨天才在老公陪同下向台南市警二分局轄區派出所報案。

警方指出，林女報案時表示，戒指是老公送給她、別具特殊意義，弄丟真的很難過，希望順利找回來，今天中午就接獲好消息，一名張姓清潔員工在停車場發現掉落的鑽戒，送交公司服務台及通報員警到場，也馬上通知董娘到場，確認就是她在找的那枚藍鑽。

據了解，藍鑽被發現時，躺在停車格內，研判可能是這名董娘拿東西上下車時，不慎遺落在地，且雖然百貨公司人來人往，但很幸運都沒人撿走，而且戒指也相當完好。董娘頻感謝警方幫忙，也謝謝百貨公司清潔員拾金不昧，藍鑽才有辦法回到主人手上。