民進黨主席賴清德臉書發出聲明聲稱面對性騷擾零容忍，強調「不會轉身離開」。侯友宜競選工作室發言人陳柏翰表示，發表聲明的賴清德秒打臉早上的賴清德，面對記者不斷詢問「會處理性騷擾案件嗎」，賴清德就是轉身離開。

陳柏翰指出，性騷擾事件爆發以來，社會各界就一直密切關注民進黨主席賴清德的基本態度，但令人遺憾的是，賴清德卻始終沒有正面對外說明，持續躲在文字聲明及其黨職幹部之後，甚至是面對記者的堵麥詢問，不理不答、轉身離開。

侯友宜競選工作室成立第一天，火力全開。（侯辦提供）

陳柏翰進一步指出，外界關心的是，許嘉恬受賴清德提拔由婦女部主任升任為副祕書長，而事件發生於去年9月，歷經多時，這期間賴清德到底知不知情？如果知情還讓許嘉恬位居高位，是否可能讓更多受害人受到相同的對待？

陳柏翰說，林飛帆於受訪時也自己坦承的確有收到會報，不過後續並沒有做妥善的處理，意即承認自己也是共犯結構，那賴清德呢？大家看到的賴清德是轉身離開、讓二度加害者升官、徵召加害者為立委候選人，難道這就是所謂的疼惜年輕人？

陳柏翰指出，很可惜賴清德的眼中只看到爭政治權力的年輕人，沒有人要當受害人的「翁文方」，只願當加害的「高副祕」，令被害者只能令人心疼的自己勇敢面對，賴清德曾說要疼惜年輕人，但對被騷擾、被欺凌的年輕人始終視而不見？

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