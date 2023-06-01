另外，受衛福部委託管理之國保年基模為4,705億元，收益率5.07％；受行政院農委會委託管理的農退基金規模為101億元，收益率為3.74％。

勞動基金運用局指出，4月美國聯準會（Fed）升息近尾聲，有利風險性資產表現，但由於消費需求仍然疲弱，產業持續處於庫存調整階段，加上美國區域銀行存款大失血，對銀行體系的疑慮再起，全球金融市場震盪整理。

其中，MSCI全球股票指數4月漲1.44％，累計前4月漲8.85％；MSCI新興市場股票4月跌0.9％，累計前4月漲3.01％，台灣加權股價指數4月跌1.82％，累計前4月漲10.2％，巴克萊全球綜合債券指數4 月漲0.44％，累計前4月漲3.46％。

運用局表示，勞動基金辦理各項投資以長期、穩健投資角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響，獲取長期穩健之投資收益。

就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（102年1月至112年4月）平均報酬率為4.56％，國保基金近10年多（102年1月至112年4月）平均報酬率為4.77％，長期投資績效穩健。

展望未來，運用局指出，Fed於5月3日利率決策會議決定，將聯邦資金基準利率調升1碼至 5％～5.25％區間，在會後聲明表示，美國經濟將適度增長，經濟衰退機率低，並暗示6月會議可能暫停升息，但今年也不會降息。