彰化市建國科技大學美容系參加「2023 PEA國際美業創藝大賞」，拿下優異成績。（校方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化市建國科技大學美容系參加「2023 PEA國際美業創藝大賞」，與來自香港、日本、越南、美國等海外選手同場競技，在激烈的競爭下擊敗勇奪9金4銀7銅，展現平時紮實訓練。

建國科大美容系系主任蕭蓉禎表示，「以賽促訓」獲得學校大力支持，在此次經費上慷慨贊助，讓學生無後顧之憂，且該系老師鄭寶琪不斷鼓勵學子參與國際賽事，將新設計創意生命力帶向國際舞台，參與挑戰和壓力，讓每一位學生都在學習中提高自己的技能。

榮獲美甲動態總冠軍的該校美容一甲學生黃曉柔指出，她從宜蘭高商的多媒體設計科畢業，因非本科，她對於比賽非常的緊張，但鄭寶琪老師很仔細的指導每個操作過程，讓她可以在短時間內突飛猛進。比賽時她的模特兒凌瑄、怡臻跟著她一起熬夜，最後獲得總冠軍，超級開心。

建國科大美容系暨研究所有36位赴日本美容美髮相關企業研修及實習的學生，其中有7人今年1到4月間到日本東京株式會社Soy Nam見習1至3個月，他們已返國，今天並在校方邀請下，返校發表海外實習心得，提供學弟學妹做為參考。

該系日間部四年級學生黃采蓁說，她在日本東京實習1個月後，讓她更篤定去日本實現夢想，因為喜歡日本自律但不束縛的生活方式，且學得到在台灣沒看過的技術，所以計劃4年級下學期實習時，再次回到東京實習。