苗栗縣造橋鄉平仁路鐵道旁鳳凰花正值盛開，一片火紅花海吸引許多民眾駐足賞花。（謝明俊攝）

苗栗縣造橋鄉平仁路鐵道旁鳳凰花正值盛開，民眾捕捉鐵道電聯車通過瞬間美景。（謝明俊攝）

苗栗縣造橋鄉平仁路鐵道旁鳳凰花正值盛開，民眾捕捉鐵道電聯車通過瞬間美景。（謝明俊攝）

苗栗縣造橋火車站前平仁路因鄰近鐵道，鐵路局在鐵道旁栽植多株鳳凰木，每逢6月鳳凰花盛開，一片火紅花海經常吸許多民眾到此拍攝花景，並捕捉鐵路電聯車入鏡畫面，成為許多鐵道迷熟悉的景點，近期鳳凰花又屆盛開，不少民眾抽空前往，利用電聯車經過的瞬間，留下美麗鐵道花影畫面。

造橋鄉的環境純樸優美，近期來鐵路局更將造橋火車站旁舊有日據驛長宿舍釋出，交由鄉公所管理重新整修，再交給137製造社文創青年們打造成藝文展出空間，使得造橋火車站更多了一些歷史文化氣息。

距離造橋火車站約1百公尺的平仁路、文英路口，因鄰近鐵道，路旁栽有5、6株鳳凰木，每逢6月花開時節，一片紅色花海怒放，吸引許多路過民眾駐足賞花，名氣傳開後，更有許多民眾專程前來賞花拍景，尤其是鳳凰木群就鄰近鐵道，整片火紅花束搭配經過的鐵道電聯車，讓許多鐵道迷留下多幀漂亮的作品，也讓當地成為鐵道迷口中拍攝火車的熱門景點之一，甚至有業者還利用這片花影美景，在路對面開設庭園餐廳，兩相印照，現場氛圍格外特殊。

近日，平仁路鳳凰木正值盛開，從早到晚都吸引許多民眾停車賞花，並用手機拍下許多美麗花影照片，更有愛好鐵道電聯車攝影者專程前來，守候著電聯車通過的瞬間，捕捉一幅幅美麗的照片。