導演曲全立花費10多年時間，拍攝紀錄片「美力台灣3D」紀錄台灣美麗景色及傳統民間工藝國寶級匠師，並啟動偏鄉行動電影車巡演計畫，期盼讓學童認識自己生長的土地，桃園市政府與其合作，將在13區80所學校巡迴放映，今天首場前進平鎮區宋屋國小，市長張善政與學童一起開心看電影，讚同曲導善用科技媒體工具關懷偏鄉教育。

曲全立在35歲時發現得腦瘤，手術之後單眼失明與單耳失聰，後來他變賣房產、傾盡全力投身製作美力台灣 3D 行動電影院，在全台灣巡迴播映《美力台灣》以及《台灣超人》紀錄片。他說，期盼透過巡映紀錄片，讓孩子們對生命有深刻的借鑑、讓夢想有萌芽的可能，也希望陪伴孩子掙脫外在限制勇於追夢，將正確的路堅持走下去。

張善政表示，很多年以前曲導演就跟他說過拍了很多3D紀錄片，希望用卡車巡迴方式開進學校放映，因為知名度不高，當時遭到很多學校拒絕被認為是詐騙集團，當時他在行政院任職，就請教育部發公文給學校，之後卡車在繞行台灣11年，經費都是由導演自掏腰包讓人敬佩，如今他成為桃園市長，希望曲導演的電影能到桃園更多學校放映。

市府教育局說，112學年度起與美力台灣3D協會合作，將在桃園市13區共80間的學校辦理生命教育及環境永續教育行動電影院巡演活動，希望讓更多師生觀賞這部電影進而產生共鳴。