位於南非的國家「納米比亞」，同一家庭的15名成員在吃了稀飯後死亡。該國當局懷疑，受害者是因食用由珍珠粟（pearl millet mahangu）混合乾燥和搗碎的發酵沉積物，製成的有毒粥，受害者吃下該鍋粥才導致悲劇發生。台灣醫師推測，原因可能與珍珠粟含高濃度的硝酸鹽有關。

根據《英國每日郵報》報導，這是一起發生在納米比亞的東卡萬戈區（Kavango East）一處村莊，同一家庭的18名成員，年齡自2歲到33歲不等，他們食用了由珍珠粟混合乾燥和搗碎的自製啤酒發酵沉積物，製成的有毒粥，而嚴重食物中毒。

該國警方表示，受害者是村里一個21口之家的一部份成員，他們在5月27日晚飯後病倒，被送往醫院。截至當地時間5月31日，已有15人死亡。到目前為止，這是疑似因吃進可能有毒物質而導致死亡人數最多的一次。目前已開始調查此案，等待屍檢和實驗室測試的結果。

台灣林口長庚醫院毒物中心主任顏宗海今（1日 )受訪表示，推測此案原因可能與珍珠粟含高濃度的硝酸鹽有關，根據歐美多國醫學期刊，珍珠粟的硝酸鹽濃度明顯高於其他穀物，硝酸鹽於人體會被代謝成亞硝酸鹽，當人體一旦吸收大量亞硝酸鹽，可能會食物中毒，出現變性血紅素血症，導致人體缺氧、多重器官衰竭及死亡。