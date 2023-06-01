伊朗在民主自由指數上可以說是世界排名後段班，但是在伊朗國內仍有許多藝術創作人士積極爭取話語權，同時也希望能夠讓國際影壇都看到他們的困境，導演賈法潘納希就是其中最常大聲疾呼也不畏政府打壓的重要製片人！即使在艱困的環境和限制下，賈法潘納希依舊於《計程人生》後努力地拍攝了兩部電影，包括2018年的《三張面孔》和2022年的《這裡沒有熊》，前後獲得了坎城影展最佳劇本獎和威尼斯影展評審團特別獎。

觀眾可以在賈法潘納希新作《這裡沒有熊》一片中，窺見他拍攝影片時的窘迫情況，他必須藏匿在一處偏遠的鄉村中，遙控在土耳其的演員和劇組人員拍片，講述一對情侶希望藉由假護照偷渡到歐洲開啟新的人生，但是事情卻不如想像中的那樣美好。另一端自導自演的賈法又因為拍攝到村裡一對相愛年輕男女的照片，因為他們想要擺脫指腹為婚的舊習，結果造成全村村民都捲入三角關係的婚姻糾紛。《這裡沒有熊》中在土耳其拍攝的女演員米娜卡瓦尼，原本出生於伊朗卻後來流亡移民法國，當初聽到賈法在徵求女演員，米娜不顧角色多寡直接將試鏡帶寄給潘納希，最後也爭取到這個角色，她覺得：「這真是莫大的榮幸可以跟這位大導演一起合作。」

《三張面孔》少女為求學而尋短，此片榮獲坎城影展最佳劇本獎。（傳影互動提供）

在2018年的《三張面孔》中，賈法潘納希以一位年輕女性為了就讀電影學院遭到家庭與村莊居民的阻攔，而拍攝疑似自殺影片為開端，收到影片的女明星憂心忡忡的來到女孩的村莊，展開這段公路旅程。片中討論了許多伊朗傳統保守的陳腐思維，造成打壓女性求學議題的偏頗觀念，在這部電影中處處可見賈法潘納希對於許多社會議題的關切與客觀陳述。

《這裡沒有熊》導演賈法潘納希雖被禁拍仍透過電腦遠距導戲。（傳影互動提供）

當政府打壓許多伊朗導演的電影拍攝權利時，賈法潘納希仍然用盡各種方式透過鏡頭來讓國際影迷看見伊朗人民的困境，觀眾可以細膩感受到賈法對於生而為人爭取自由的權利。賈法潘納希取了《這裡沒有熊》這個片名，是寓意伊朗當地掌權者為了要阻止人民邊境偷渡而造謠會有熊出沒，其中一幕導演來到邊境問工作人員邊境在哪裡，他說就在你腳下，導演說了一句充滿諷刺的話：「踏上邊境這麼容易，為什麼離開這麼難？」這兩部從未在台灣戲院放映的電影將於6月16日同時上映，片商也特別在6月3日、4日於台北光點華山和誠品電影院舉辦搶先場，購票觀眾都有機會獲得免費原文海報。