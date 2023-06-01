網路近日流傳一段影片，一名女子疑似當了小三，騎車中途停靠路邊，與人夫講電話互罵，她大吼「不想被你騙不行嗎，我不想要約會不行嗎？」一下擦眼淚、一下發飆大叫，狂罵「你有老婆就不那麼亂、那麼花，我不要跟你在一起不行嗎」，畫面曝光網友大讚「怒罵已婚渣男！超威」。

爆料公社曝光影片，一名女子騎車停在路邊講電話，提到「你吼什麼，最沒資格吼的就是你，不想被你騙不行嗎，我不想要約會不行嗎？」講到一半女子還頻頻拭淚，藉著又變臉狂飆髒話，「你什麼東西啊，我跟你在一起不行嗎？你有老婆我不想跟你不行嗎？你要打我是不是？」

女子在電話中朝對方怒吼「X的，我告訴你老婆」，又大吼「到底什麼東西啊，有話不能好好講，我不要跟你好好講」，對方疑似還到女子家中，女子崩潰喊「你到我家去幹嘛啦，不歡迎你聽不懂喔，好好的人不做，你要做畜生是不是」，還說對方每次大聲都是她讓的。

女子最後說「你有老婆就不那麼亂、那麼花，我不要跟你在一起不行嗎」，並掛掉電話，騎車揚長而去；其他網友留言「小姊姊加油，別被渣男騙了」、「剛開始聽口音還怪怪的，講台語就解惑了」、「清醒了就好，維持了自己的尊嚴更棒」、「三觀正確，遠離渣男，給你一個讚」。