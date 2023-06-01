資深媒體人呂文婉一針見血的犀利風格，深受觀眾喜愛，也常獲邀上談話節目分享日常經驗，她近來透露曾遭為了搏版面耍手段的女星設計，更爆料對方曾露出「黑森林」炒新聞，引起主持人及來賓熱議。

呂文婉日前上節目《小明星大跟班》，表示過去曾上某個風格偏鹹濕的節目，而當天的通告就是安排她幫女明星當場「驗貨」，來證實胸部是真是假，不過在錄影前，該女星跟她澄清由於出了車禍毀容，臉部才會去動手術，接著強調胸部也是真的，只是長的漂亮遭人忌妒，才會有許多子虛烏有的傳言，並非如外界所言去動整形手術。

呂文婉爆料曾遭某女星控訴霸凌。 （影片／我愛小明星大跟班 Youtube）

而呂文婉在「驗貨」之後，被主持人問及胸部真假時，她則按照女星錄影前所言完整描述一遍，接著表示對方因為胸部太漂亮，才會被誤認是假的，沒想到隔天到澎湖工作時，竟接到同業的電話，指出該女星在臉書發文控訴遭呂文婉霸凌，還強調願意上節目對質，此舉讓呂文婉直呼：「她就是要來弄我」，但也強調為了不想讓她得逞，因此並未上節目當場對質。

呂文婉透露後來得知該女星在圈內相當出名，常為了搏取新聞版面不擇手段，更舉出對方曾露出「黑森林」炒新聞話題，甚至還相當不尊重別人，這讓主持人吳宗憲聽完後，忍不住詢問在場來賓：「有比她更厲害的嗎」。