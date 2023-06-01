網路上近期傳出「Google地圖」拍攝到幾張中國大陸航母福建號的照片，但甲板上卻疑似出現2條裂痕，視覺上長度驚人，近乎橫貫甲板尾部。前海軍艦長黃征輝分享自身經驗，認為該「裂痕」跟鋼板斷裂不像，且尚在「港內測試」的戰艦不太可能斷裂。

福建號航母甲板驚現裂縫？黃征輝分析：可能性不大。（取自微博）

黃征輝今（1）日在節目《Cti Talk》指出，他第一眼看到「裂痕」照片也覺得怵目驚心，但後來想起自己以前也看過鋼板斷裂，照片中顯示的航母裂紋絕對不是鋼的裂法，比較偏向較為軟性的材質。

除此之外，黃征輝也對軍艦從下水到正式服勤進行了詳細的介紹，他稱所有的軍艦從建造到最後加入戰鬥部隊，有幾個主要的節點，第一個是戰艦建造完成後，會先下水測試所有單機裝備，此過程被稱為「港試」，尤其航空母艦上面有非常多的裝備，當它下水之後，所有造船廠的人、海軍接收裝備的人就要一個一個驗收。

黃征輝接著提到，航母所有裝備經測試都正常後，就要進行在海上的測試、又被稱為「海試」，來證實軍艦能符合設計規範。待上述測試都完畢之後，才會展開「成軍訓練」，造船廠正式將船隻所有權移交給海軍，而成軍完畢後，航空母艦才會正式加入服勤的行列。

福建號航母。 （取自Google Earth）

參考山東號航母從下水到成軍兩年多的經驗，黃征輝分析，該航母港試13個月，要到第一年以後才出海測試，現在福建號航母連「海試」都尚未進行。黃強調，軍艦不是不會裂，但福建號尚在「港試」，港內風浪不大的情況下，不太可能會出現裂痕。