該知名人頭馬(Remy Martin)白蘭地以及君度(Cointreau)烈酒製造商重申了，2023/24財年本業銷售將保持平穩，獲利能力穩定，反映出美國的需求趨弱，以及前一財年較強，造成的比較效果。

執行長Erc Vallat在聲明中說：「今年上半年，隨著美國消費的正常化得到進一步擴大，以及隨著我們努力減少庫存，公司預計2023/24財年的本業銷售和獲利能力將保持穩定」。

在新冠疫情期間，包括人頭馬君度等酒商都受益於居家飲用較昂貴烈酒的消費趨勢。

然而有跡象顯示，烈酒產業的成長正在放緩，特別是在美國，因為新冠傳染並帶來的居家影響正在消退。

該高檔白蘭地集團預計，由於美國銷售非常劇烈地下滑，本財年上半的銷售將大幅減少。

該公司的財報還指出，美國經濟在下半年將急速反彈，中國和世界其它地區也將大幅成長。

截至今年三月底，該集團在上一財年的營業利益來到4.29億歐元(約4.58億美元)，超越市場預期。此外銷售額為15.4億歐元，本業成長率為10.1%。（飲酒過量 有礙健康）