南投縣埔里鎮公所1日舉行「埔里親水節」宣傳記者會，埔里鎮長廖志城與來賓重溫兒時樂趣一起打水仗，宣布桃米親水公園明（2日）起至8月27日對外開放，提供免費清涼的山泉水任你玩，活動期間每周日還有生態體驗課程、音樂表演及親水市集等，歡迎遊客跟著蝴蝶來埔里遊山玩水消暑趣。

埔里親水節2日登場，提供免費清涼的山泉水任你玩，埔里鎮長廖志城、立委馬文君等人打水仗，歡迎遊客來玩水消暑。（埔里鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

桃米親水公園2020年因設施老舊封閉整修，整修完畢碰上疫情，埔里鎮公所去年6月至8月舉行首屆埔里親水節，提供遊客免費的安全水域戲水廣受好評，鎮公所今年續辦親水節，1日舉行宣傳記者會，廖志城、立委馬文君及多名民意代表脫鞋襪、捲褲管，一起下水打水仗。

埔里鎮公所指出，埔里親水節系列活動6月2日至8月27日登場，提醒除端午連假，每周三、周四為環境清潔消毒日，桃米親水公園不開放，呼籲民眾別撲空。

桃米親水公園水源是山泉水，園區設施開放及表演活動時刻表。（埔里鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

廖志城表示，今年親水節以昆蟲為主題，推出「六足狂想曲」系列活動，親水主題區戲水池為「迷幻蟲宇宙」、涼亭區「蟲蟲捉迷藏」、還有昆蟲主題區，每周日結合桃米社區豐富生態資源安排精彩活度輪番登場，如昆蟲講座、生態瓶植栽DIY、音樂表演、主題裝置藝術等，讓親水活動更豐富。

農委會水保局南投分局分局長陳榮俊也說，桃米親水公園水源是山泉水，特別在水源頭增設2座各100噸的蓄水池及沉砂過濾池，避免親水公園的水受夏季午後雷雨影響而混濁，讓水量、水質更穩定，結合埔里桃米親水公園、魚池鄉澀水社區推出「水水軸線」，歡迎遊客來體驗生態、製作品嚐紅茶及探訪澀水森林步道祕境玩水消暑。