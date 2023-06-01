國內侵襲性肺炎鏈球菌感染症以冬季至春季為高峰期，為防範IPD對健康造成的危害，新竹縣衛生局今年自購肺炎鏈球菌多醣體疫苗，6月1日開放設籍新竹縣、年滿70歲以上長者免費接種。縣長楊文科呼籲符合資格的民眾，前往13鄉鎮市衛生所、合作醫療院所預約，守護自身健康。

衛生局長殷東成指出，肺炎鏈球菌感染症（IPD）主要透過人與人直接接觸，或經由吸入含有病菌之飛沫而感染，菌株平常潛伏在人類鼻腔中，呈現無症狀的帶菌狀態。

一旦免疫力下降，細菌可能經由呼吸道或血液侵襲器官，常引發敗血症、菌血症、肺炎及腦膜炎等侵襲性疾病，嚴重時可能致死。

具潛在疾病如惡性腫瘤、糖尿病、免疫功能缺失及使用類固醇或免疫抑制劑等族群，感染後併發侵襲性感染及致死的風險較高。

殷東成說，預防肺炎鏈球菌感染症，最有效的方法就是接種肺炎鏈球菌疫苗，為提升長者的免疫保護力，該局自費採購肺炎鏈球菌多醣體疫苗，70歲以上長者可至新竹縣13鄉鎮市衛生所預約接種。

71歲以上長者除衛生所，亦可至縣內新竹台大分院生醫醫院、東元醫院、台榮民總醫院新竹分院、中醫大新竹附設醫院等預約接種，70年歲以上長者種疫苗請攜帶健保卡、身分證件。

衛生局指接種肺炎鏈球菌疫苗後可及早預防，避免長者感染致發生侵襲性肺炎鏈球菌感染症。也呼籲112年尚未曾接種過新冠疫苗長者，可同時分開不同手臂接種其他疫苗，亦可間隔任何時間接種，以利接種後反應判別，可同時接種於不同部位或間隔任何時間接種。