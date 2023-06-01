《蜘蛛人：穿越新宇宙》女蜘蛛人關配音明星海莉史坦菲爾德。（索尼影業提供）

《蜘蛛人：穿越新宇宙》英文版配音明星。（索尼影業提供）

《蜘蛛人：穿越新宇宙》中文版配音明星，繼日前公佈男女主角柯震東與王淨之後，於1日再度曝光第二波的重磅名單，由YouTube人氣最高的創作者所組成的夢幻隊，將跨界加入屬於台灣的蜘蛛人聯盟。在「櫻木花道」資深配音員于正昇導演的特訓帶領下，每個人特色鮮明的聲線將融入電影中的眾多蜘蛛人，在不失去原音風格和個性的前提下，為角色帶來更多新鮮的詮釋與亮點。粉絲在觀賞時為了辨識偶像配音的「尋寶遊戲」，想必也將為中文版電影提供許多樂趣。《蜘蛛人：穿越新宇宙》創作者配音明星也將出席6月20日的中文版首映會，星光熠熠的超強陣容讓大家直呼迫不及待。

這次的創作者配音大軍包括HowHow陳孜昊、rice ＆ shine（周筠、Dzingai和Stefano）、The DoDo Men 嘟嘟人（Ian和Eric）、千千、白癡公主、鳥屎、張廉傑（阿傑）、黃氏兄弟（哲哲和瑋瑋）以及壹加壹的Lean與Illy。對於大部分的人來說，這也是他們第一次為電影獻聲，雖然大家都已經非常習慣錄影錄音的工作，但是少少幾句的台詞仍然讓他們吃足苦頭，導演昇哥的高標準讓大家直呼壓力比拍影片還大。千千一配完音馬上大喊快瘋掉了，想不到要兼顧語調的快慢、高低和情緒會是如此困難，光是一個字「哇！」就讓她磨了半個小時，但是導演耐心的引導讓她越配越有心得，也非常期待在最後的成品中看到與眾不同的自己。

在電影中擔任重要角色的周筠，為了完美詮釋這位帥氣的蜘蛛人，在事前做了很多功課，並且從角色中找到與自己作為媽媽身分的共同處，不過在正式錄音時仍然感到非常挑戰，甚至感嘆根本與帶小孩一樣辛苦。對比媽媽的痛苦，rice ＆ shine的爸爸Dzingai卻在一旁大笑道很簡單，渾身喜感的他反而一次就OK，開心的直呼好好玩。這次為《蜘蛛人：穿越新宇宙》配音也一圓兩位寶貝兒子的蜘蛛夢，經常在影片中穿著蜘蛛人服裝跑來跑去的小朋友，也終於能夠在大銀幕上化身蜘蛛人聯盟的一員，有趣的經驗也成為全家人美好的回憶。