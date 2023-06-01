NVIDIA（輝達）創辦人兼執行長黃仁勳，近日除了因為公司股價暴漲引發討論外，親近人群於台北市逛饒河夜市的舉動也引起各界熱議。國民黨台北市議員秦慧珠就建議，市長蔣萬安應該邀請黃仁勳擔任台北市的市政顧問與榮譽市民。對此蔣萬安允諾，會盡全力透過各種管道聯繫黃仁勳，希望他能夠來幫助台北市。

秦慧珠表示，黃仁勳是一個台灣之光，也是台北之光，如果他喜歡逛夜市，蔣萬安也可以邀請他一同逛夜市行銷台北；如果黃仁勳喜歡穿皮衣，台北市也可以贈送台灣設計師所設計的皮衣，或者贈送他艋舺商圈所購買的皮衣，「也許他都穿世界名牌，但作為伴手禮、紀念品，也許他會感受到我們的心意跟誠意。」

秦慧珠表示，之前有記者詢問黃仁勳，如果北市府邀請擔任台北市的顧問一事，黃則回應「那是個驚喜」，因此建議蔣萬安在總質詢結束後，是否能透過管道邀請黃仁勳，除了擔任北市府產業組的顧問外，也可以頒發市鑰、邀請他成為榮譽市民，代言台北市的新創產業。

對此蔣萬安則回應，會來嘗試看看，如果黃仁勳願意來協助台北市，不只是科技產業的發展或是帶動商圈夜市的商機，甚至是協助年輕人的創業團隊，都是非常好、非常正面的事情，「所以我會盡全力來嘗試，來透過管道聯絡，希望他能夠來幫助台北市。」