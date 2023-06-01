【全程字幕】對屬下遭性騷冷處理！許嘉恬請辭獲准 賴清德：民進黨會努力強化制度 @ChinaTimes ​

民進黨主席賴清德今（1）日下午出席活動時表示，被控擔任婦女部主任時，對黨工遭性騷一事冷處理的現任黨副祕書長許嘉恬，在上午被即刻停職後，已請辭獲准。

一名前民進黨前婦女部員工昨日晚間在臉書提到，去年9月執行工作任務時，遭承攬黨部工作之廠商性騷擾，向許嘉恬報告，卻遭冷冷地反問，「所以呢？妳希望我做什麼？」後續討論時，許又問，「那你當下為什麼……不跳車？我不懂，你怎麼沒有叫出來？」

對此，民進黨先是在昨日深夜發出聲明向被害人致歉；今日上午又召開記者會，宣布許嘉恬即刻停職接受調查。

賴清德則於中午在臉書表示，「我要代替本黨，再一次向這位同仁致歉。對不起，讓你承受這樣的傷害與恐懼。」「我們不會轉身離開，更不會就這樣算了。」

下午赴國父紀念館出席「張秋臺86水彩畫展」時，賴清德主動說明此事，強調性別平權是民進黨的價值，也跟台灣社會一起努力多年，不會輕言放棄。

賴清德說，這次事件民進黨未能及時妥善處理，讓當事者增加許多痛苦，他要再次向當事人還有台灣社會表達歉意。

賴清德表示，他知道此事的第一時間，就指示祕書長許立明以三個原則處理，第一是提高層級來負責調查，由主席辦公室主任以及性平主任，召集性平委員會進行調查工作；第二個是零容忍，任何人都有百分之百絕對的權力，不讓身體遭到侵犯；第三個是公開透明、盡速調查，盡速跟社會大眾報告。

賴清德說，今天下午許嘉恬已提出辭呈，他已經同意，未來民進黨會繼續努力並建立制度，在這套制度之下，讓任何人都可以沒有恐懼、沒有壓力來保障自己的權利。

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