2023年首部靈異電影《化劫》將於6月21日全台上映，由於場景布置相當到位加上片場的磁場特殊，參與製作的許多工作人員都遇到不少靈異事件：一進片場就感到頭暈目眩、講電話時感覺被摸但旁邊根本沒人、隨地小便沒有打招呼結果生病住院等…… 。名導劉亮佐「帥兒」劉子銓擔綱主演之一，飾演膽小又講義氣的「小胖」，聯手黃冠智、雷嘉汭組成「打怪三人組」。身為基督徒的劉子銓挑戰恐怖片，吃檳榔、喝符水樣樣來，在拍攝現場也是戰戰兢兢：「每次進片場都會不自覺的寒毛直立，有一場戲在空手道教室拍攝，我一踏進去就莫名其妙地踩空滑倒，像是被推了一把，後來戴好符就很順利地拍完。」本片的宗教指導--許白龍臥雲發現那天劉子銓身上有異樣磁場，疑似與「好兄弟」相撞才跌跤。

《化劫》劉子銓（右）與黃冠智（右二）扮演死檔聯手打怪。（台北双喜電影提供）

根據民間古早習俗，送葬後或中邪等可以將青草含在嘴裡，俗稱「咬青破煞」，相傳鬼魅等屬陰冷，檳榔子（菁仔）可以讓身體發熱，因此有些人會以此來避邪，《化劫》也特別設計這個橋段。在戲中飾演超級怕阿飄「小胖」的劉子銓，為了驅趕好兄弟，死纏飾演廟公「賀爸」的柯叔元找解套方式，還聽信對方的話狂塞猛嚼檳榔，希望惡靈退散，讓電影在恐怖之餘帶著詼諧。戲外的劉子銓也真吃過檳榔，而且是在爸爸劉亮佐的慫恿之下嚐試。這次為電影效果連吃好幾顆檳榔到嘴巴破皮，因此當導演施文翰要求拍吃檳榔的特寫畫面時，劉子銓超怕NG，本色演出害怕的樣貌反而一次就過關，被大讚「演得很真實、不錯。」

《化劫》劉子銓（左）與黃冠智（中）雷嘉汭（右）扮演死檔聯手打怪，劉子銓很常當兩人的電燈泡。（台北双喜電影提供）

劉子銓在《化劫》中與黃冠智、雷嘉汭飾演死黨，在兩位好友散發曖昧情愫時，他不僅當優質電燈泡還拼命出點子助攻，可惜常不懂得看眼色，鬧出不少笑話；明明很怕鬼，卻願意為了朋友挺身而出，相當講義氣；演技精湛的劉子銓以往的戲路都較為沉重，這次難得演到一個跟自己很像的角色，讓他很開心能盡情發揮。劉子銓笑稱自己也是一個喜歡幫朋友出主意的人，並且樂當開心果逗大家，但不像小胖那麼膽小：「遇到危險的時候，我會想要第一個站出來保護大家，而且沒那麼白目。」《化劫》6月21日全台上映。

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