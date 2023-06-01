應曉薇砲轟，林飛帆「真的很渾X」，因為面對民進黨的女黨工被欺負，他卻以顧全大局為由不聞不問。（中時資料照）

民進黨前黨工遭性騷疑被吃案引爆外界痛批，當時負責督導婦女部的前副祕書長林飛帆，今道歉認當時有收到報告卻未處理，國民黨台北市議員應曉薇對此砲轟，林飛帆「真的很渾蛋」，並直言民進黨最可惡的一點，是它一直消費「MeToo」運動，但遇黨工被性騷時竟選擇了顧全大局。

應曉薇今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，她過去曾在搭乘公車、以及返家時曾遭遇色狼，痛批林飛帆「真的很渾蛋」，因為民進黨的女黨工被欺負，林等人卻以顧全大局為由不聞不問。

應曉薇直言，民進黨最可惡的一點，是它近年來一直消費譴責性騷擾的「MeToo」運動，但在黨工遭遇此類事件時，民進黨卻選擇了顧全大局。她並嗆問，一個小小的女性黨工都保護不了，民進黨要怎麼保護全台灣的婦女朋友？

而針對此事件，應曉薇今也發聲明指出，擔任議員後碰到的性騷、性侵陳情案很多，基於遭遇過性騷，她都會以一顆同理心究責，要求嚴辦色魔，因為縱容就是放任他們繼續傷害女性。聲明全文如下：

民進黨一名女性前黨工遭廠商導演性騷擾，卻被時任民進黨婦女部主任許嘉恬反問「妳為什麼不跳車」？而當時負責督導月領9萬的副秘書長林飛帆，不知道做了什麼？所以最後該性騷擾 #被最重視婦女權益跟性別平權的民進黨 以「顧全大局」的「大義」#吃案了。至於林飛帆為此疏忽誠懇道歉。蔡英文總統也強調調查清楚。所以廠商還沒出現？導演很有硬實力？

「如果你沒遇過色狼，你不會了解在被害人身上所種下的痛，」被上下其手加狼抱是如何恐懼與噁心？還好我個性強悍，尖叫拒絕並勇踢色男下體要害，然後即刻逃跑！那個奪門而出在街上狂哭的夜晚，至今想起都是針扎的痛。

擔任議員後性騷、性侵陳情案很多，想到當年的我，曉薇都會以一顆同理心追根究責要求嚴辦色魔！ #縱容色魔就是放任他們繼續傷害女性。擔任監所志工25年了解性侵或性騷出獄後，有些會以電子腳鐐監控，但許多人寧願挨罰拒絕配合。監察院去年也曾糾正法務部，若電子腳鐐如此不具穩固性，社會安全網將無法鞏固。

我當選立委後，會推動女性職場安全網的相關法令，期待能杜絕職場性騷，還給女性朋友一個安全的環境。而我建議受害者民進黨前黨工，如果民進黨沒人願意保護你，曉薇來保護你，我三年前就成立「輯狼專線02-87863262」，請勿縱容加害者。曉薇也希望曾被性騷甚至性侵、職場霸凌的女性說：「我們沒有錯，我們要做最佳女主角，而不是受害者。」

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