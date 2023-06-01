日前有媒體指稱台電協和電廠東移方案「真時操船模擬試驗」及「平面遮蔽水工模型試驗」會議的相關紀錄是密件，台灣港務公司基隆分公司1日上午表示，該會議紀錄是以普通公文函送第三方驗證專家學者及相關出席單位，並非密件。

基隆港務分公司表示，針對協和電廠第四天然氣接收站所做的「真時操船模擬試驗」及「平面遮蔽水工模型試驗」，其主要的目的在於透過釐清環境條件，尋求避免風險的方法。

基隆港務分公司指出，媒體所指稱的所謂「密件」，其實是今年2月3日，該公司邀請專家學者及相關單位，召開真時操船及水工試驗模擬會議。由該公司於2月21日，以普通公文函送第三方驗證專家學者及相關出席單位的會議紀錄，並非密件。

港務公司強調，重申支持國家能源轉型政策，在台電公司依據該第三方驗證專家學者意見及結論辦理，完成改善配套措施，確保港區航安及營運下，支持國家能源政策及重大建設，並將持續整合國家資源使基隆港為更多元發展之商港。