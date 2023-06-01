本年度杭州亞運會中華女籃培訓隊今日上午在淡水國泰人壽女籃隊體育館正式開訓，18位培訓球員全員到齊，首先備戰六月底假澳洲舉行的2023年亞洲杯女籃賽。

原先公布在18位培訓名單的中華電信中鋒黃湘婷，因在本屆WSBL季後賽比賽中受傷，無法趕上亞運會培訓，經過總教練提報選訓委員會議通過由徐玉蓮遞補。

中華女籃隊由鄭慧芸總教練領軍，教練林紀妏、楊淑淨、陳萓峰，體能教練：吳秉軒、防護員：謝枚芳、顏秀如、情蒐員：陳佩欣。

今日完成報到開訓的18位培訓球員：鄭伊秀、陳晏宇、林育庭、黃鈴娟、彭曉彤、張綺芳、羅蘋、林蝶、吳侑萱、劉希曄、潘姿吟、陳薇安、韓雅恩、楊芷瑜、劉昕妤、陳孟欣、卓敬、徐玉蓮。

今日起中華女籃全體職隊員將在淡水國泰女籃訓練基地集中訓練，全力備戰6月26日至7月2日假澳洲雪梨舉辦的2023年亞洲杯女籃賽，本屆預賽中華隊與日本、澳洲、菲律賓三隊同組。