3樓玻璃不敵強風掉落砸毀3輛車，潮州鎮光復路段封路中。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

中颱瑪娃遠離後，中央氣象局針對屏東發布陸上強風特報，有9至10級強陣風，屏東潮州鎮1日即發生有建築物2、3樓的玻璃不敵強風吹襲，直接掉落砸毀3輛車子，所幸無人受傷，但滿地大玻璃碎片令人怵目驚心，警方也趕緊拉封鎖線封路，暫時禁止民眾進入，待道路清理完畢後再恢復通行。

潮州警分局指出，1日早上11點25分獲報，潮州鎮光復路段有建築物玻璃因不敵強風而從2、3樓掉落，造成3輛車子毀損，所幸現場無人員受傷，但考量現場路面還有大塊玻璃碎片，員警當場立即雙向圍拉封鎖線管制人車同行，直至公所清潔隊協助道路清理後，再恢復通行。

警方說，該路段約50公尺，加上還有其他道路可繞行，因此尚未造成交通不便的問題，且現在風勢還是很大，清潔隊員還無法進行清理。

至於3輛車損問題，警方說，已聯繫該屋主及3位車主，有關車輛毀損賠償事宜，將由屋主與3位車主先行協調。