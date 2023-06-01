黃蔭基博士認為，台股上半年是「兔破重圍」，但下半年就要「持盈保泰」。台股如果從16683向下修正，預估跌幅在1200-1500點之間，跌幅不到1成。但何時會修正也很難預測。

至於投資人要留意的問題有2，首先是Fed何時停止升息，其次是大陸三頭馬車的經濟結構改變，如消費、投資和出口的數據變化。

對於近期AI概念股大漲，是否會成為泡沫？黃蔭基表示，停利是投資的紀律！就像之前航海王一樣，有些人追高，100人有55人是賠錢！不過，存股也是賺錢的一種方式。

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