黃蔭基博士認為，台股上半年是「兔破重圍」，但下半年就要「持盈保泰」。台股如果從16683向下修正，預估跌幅在1200-1500點之間，跌幅不到1成。但何時會修正也很難預測。
至於投資人要留意的問題有2，首先是Fed何時停止升息，其次是大陸三頭馬車的經濟結構改變，如消費、投資和出口的數據變化。
對於近期AI概念股大漲，是否會成為泡沫？黃蔭基表示，停利是投資的紀律！就像之前航海王一樣，有些人追高，100人有55人是賠錢！不過，存股也是賺錢的一種方式。
永豐金（2890）首席經濟學家黃蔭基博士今天表示，台股此波反彈4000點，今年高點差不多就是在日前出現的16683點，投資人宜「見好就收」！在操作面，下半年要「持盈保泰」。給今年市場的16字箴言「錯綜複雜、各有論述、展望發散、一片混亂。」
黃蔭基博士認為，台股上半年是「兔破重圍」，但下半年就要「持盈保泰」。台股如果從16683向下修正，預估跌幅在1200-1500點之間，跌幅不到1成。但何時會修正也很難預測。
至於投資人要留意的問題有2，首先是Fed何時停止升息，其次是大陸三頭馬車的經濟結構改變，如消費、投資和出口的數據變化。
對於近期AI概念股大漲，是否會成為泡沫？黃蔭基表示，停利是投資的紀律！就像之前航海王一樣，有些人追高，100人有55人是賠錢！不過，存股也是賺錢的一種方式。
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