桑默斯周二在彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）的活動上發表談話，他表示，美國的基本通膨率（underlying inflation rate）似乎卡在4.5%～5%左右，是聯準會設定之2%目標的兩倍多。有鑑於過去聯準會的升息和銀行業的壓力對經濟的抑制程度不如預期，這表示該美國央行可能不得不進一步提高聯邦基金利率以緩解價格壓力，「我的猜測是，聯邦基金利率將不得不比當前水準再高出50個基點（2碼）或更多，至於是否會透過每次25個基點來調升利率則是次要問題」。

無獨有偶，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長Laurence Fink周三在德銀金融服務會議上表示，美國的通膨仍然「太高、太黏」，聯準會可能需要再升息2至4次以抑制通膨，他並淡化美國經濟陷入衰退的風險，稱即使經濟衰退，也可能只是溫和衰退。

近來聯準會決策官員對於6月會議發出的訊息相當矛盾，就如同聯準會在5月會議紀要所呈現的，央行官員對於利率動向的看法陷入分歧。5月會議紀要指出，聯準會官員大多認為「進一步升息的需要」已經變得「不太確定」（less certain）。幾位決策官員表示，他們在5月會議通過的升息25個基點可能是最後一次升息，但其他官員則警告，考量通膨居高不下的風險，美國央行需要保留其選擇性。

聯準會將在6月13、14日召開貨幣政策會議。

聯準會理事兼副主席提名人傑佛森（Philip Jefferson）周三表示，兩周後跳過一次升息，可以讓決策官員在做出決定之前有時間檢視更多數據，但他也強調暫停升息不代表利率已經到頂。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，目前他傾向於支持「在升息方面跳過一次」，但視周五發布的非農就業報告等最新經濟數據而定，不排除在最後一刻改變立場。

日前聯準會理事沃勒（Christopher Waller）表示，他對通膨此事缺乏進展感到擔憂，雖然在6月會議跳過一次升息是有可能的事，但不太可能結束升息行動。

而在此之前，紐約聯準銀行總裁兼FOMC副主席威廉斯（John Williams）、里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）、克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）、達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）和聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）都曾表態支持進一步升息。

在提到債限協議時，桑默斯表示，期望透過減少政府支出來縮小龐大的財政缺口是不切實際的事，「美國可能將大幅提高稅收」。此外，這位美國前財長表示他對美元抱持樂觀的看法，因為其他替代品如歐元、日圓和人民幣都有自身的問題。