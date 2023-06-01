新竹市關埔國小3期工程多次流標，5月31日確定因無廠商投標4度流標，市議員劉彥伶要求市府務實檢討標案，考慮部分工程分拆成較小的標案招標，也擔心工程圍籬阻礙到學生出入動線、減少活動範圍。市府表示，已特別提醒校方與校園安全通報機制，會再跟學校研議可行、兼顧安全的方案調整圍籬。

關埔國小一、二期校舍工程完工後，市府著手三期工程，3期工程總經費為3.3億元，含設計監造），範圍包含體育館及景觀工程，包含中央大草原足球場、100公尺直線跑道，但至今歷經5次流標，研判受營建市場原物料價格上漲、缺工缺料等因素影響，造成屢次流標。

市府去年12月與體育館併案整合為關埔國小三期工程後再行發包，總經費3.3億元，但5月底依舊第4度流標。市議員劉彥伶指出，關埔國小今年8月底開學後，就即將有將近2000名師生在校活動，但目前三期工程進展依舊遙遙無期。

劉彥伶指出，關埔國小流標多次、工程一延再延，她認為工務處應考慮將一些較為可行的景觀工程，分拆成較小的標案進行招標，也建議工務處可以透由校方召集教育處、田中央建築事務所進行四方會談，務實的把方案訂定下來。

此外，劉彥伶也提到，關埔國小校園正中央，仍然是被甲種圍籬包起來的大面積閒置工地，整個校園被工地圍籬切割成「馬蹄形」， 工地的圍籬內有廢土堆及未經整理的工地，工地的圍籬外及停車場，則處處可見未包覆的鋼筋裸露在外，師生在校園內的安全堪憂。

劉彥伶說，工地圍籬阻隔校園動線，影響辦公室及科任教室使用，倘若發生校園意外，行政老師如何快速到達現場處理？ 建議將工地圍籬做適當遷移內推、整地，並縮小範圍，維護校園安全，也讓師生有較充足的活動及學習空間。

針對工程頻流標，市府近期將儘速召開工程流標檢討會議，通盤評估調整關埔國小三期工程標案，以期吸引優秀營造廠商參與投標，後續也將透過各種管道積極邀標，期盼加速工程招標進度。另市府與學校也研擬相關配套措施，以兼顧工程順利、校園安全及學生活動空間為目標。

至於校園工程圍籬問題，市府教育處則表示，校園內工程圍籬有潛在風險，已有特別提醒校方與校園安全通報機制，會再跟學校研議可行且兼顧安全的調整方案。