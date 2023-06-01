日本時事通信社今天報導，美軍相關人士透露，美國海軍一艘掃雷艦預計6月中旬泊靠日本沖繩縣石垣港，是時隔14年再有美軍艦艇進入石垣港，研判可能是考量到「台灣有事」。

報導指出，考量到在緊張情勢升高的台灣海峽發生事態，美軍此舉有意在日本西南群島累積民用港口的使用經驗。

目前已知部署在日本長崎縣佐世保市佐世保基地的一艘美軍復仇者級掃雷艦（Avenger-class mine countermeasures ship），將於6月11日到13日泊靠石垣港。美方已通知負責管理港灣的石垣市政府。

根據日美行政協定，美軍被允許使用日本民用港口及機場。

美軍艦艇上次是在2009年使用與台灣距離接近的石垣島及與那國島港口，當年兩艘掃雷艦以「與市民友好親善」目的進入石垣港，但時任石垣市長大濱長照要求美軍自我克制，島上反對人士也進行激烈抗議活動。這兩艘掃雷艦2007年也曾泊靠與那國町的祖納港。

日本陸上自衛隊今年3月剛在石垣島上開設駐屯地，部署反艦飛彈等部隊，未來也可能部署作為「反擊能力」（敵基地攻擊能力）的長程飛彈，石垣市民對此堅決反對。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120601