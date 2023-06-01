由杜琪峯監製、鄭保瑞執導、游乃海編劇的最新驚悚懸疑力作《命案》，以「一切皆是命，半點不由人」為中心命題，講述一個癲狂的命理大師，與一個天性殘暴的茶餐廳少東，因為一樁血腥的連環殺女命案機緣巧遇，兩人展開與天抗命、絕地求生的故事。

演員卡司則由香港金像獎影帝林家棟詮釋命理大師，帶來比前作《智齒》角色更歇斯底里、更癲狂的演技，也讓各界看好他將以本片再度問鼎各大電影獎影帝；另找來新晉演員、香港超人氣男團「MIRROR」隊長楊樂文，詮釋內心蘊藏殺戮之氣的茶餐廳少東，他過去曾演出《狂舞派》，雖然演戲經驗不多，但在這次的表現簡直跟本人判若兩人，完美詮釋出這個難度極高的角色。

《命案》一推出，就強勢入選柏林影展特別放映，成為該年度唯一入選的香港電影，影展方更美譽「一部超現實、高度亢奮、表現主義的驚悚片」。《命案》也相繼入選香港電影節開幕片、新加坡華語電影節、義大利烏迪內遠東影展。正式在香港上映之後，不僅榮登香港開片暨首周末新片票房冠軍，目前的累積總票房更已經突破千萬港幣。