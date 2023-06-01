高雄愛河市集重磅回歸後，上周深獲好評，吸引逾3萬人朝聖。高市觀光局今（1）日宣布，再延長2個周末登場，6月3、4日及6月10、11日舉行。（柯宗緯翻攝）

高雄愛河市集重磅回歸後，上周深獲好評，吸引逾3萬人朝聖。高市觀光局今（1）日宣布，再延長2個周末登場，6月3、4日及6月10、11日舉行。（柯宗緯翻攝）

高雄愛河市集重磅回歸後，上周深獲好評，吸引逾3萬人朝聖。高市觀光局今（1）日宣布，再延長2個周末登場，6月3、4日及6月10、11日舉行。這次市集總長350公尺、超過120攤餐飲、手作外，還邀集街頭藝人、歌手接力演出。

過去愛河市場吸引大批人潮，但之後轉往他地，場地出現塵土飛揚等狀況，引人詬病，因此近期重新回歸愛河，不少民眾相當期待，也認為能串連大駁二地區，帶動地方觀光。

高市府觀光局長高閔琳表示，呼應市府「海洋派對」系列活動本周於愛河登場，觀光局特別將愛河市集延長為連續3個周末（5／27、5／28；6／3、6／4；6／10、6／11）舉辦。

這次愛河市集長達350公尺，包括2個定點的街頭藝人表演和歌手駐唱，每場有超過120攤各式特色風格餐飲及原創手作等等。此外，愛河畔的啤酒花園也同步推出優惠，內容非常多元精彩。

針對本周末的愛河市集，觀光局強調，「非常精彩」，有許多高雄在地人氣店家因愛河市集獨特悠閒的氛圍和知名度，特別抽空參加；像是本店在新光路上大遠百旁，已開立11年、知名加拿大餐廳「Yaletown Bistro耶魯小鎮」，帶來特選大塊牛前胸肉低溫醃製的「蒙特婁煙燻牛肉」和各式加拿大食材搭配在地新鮮蔬食料理。

而位在高雄青年路上的「加樂小廚」，8成以上食材都取用於澎湖海島，每到用餐時間幾乎坐滿客人，這次為了市集推出便於攜帶的料理，讓傳統海鮮料理不只是大盛合菜也可以小而精緻。

另方面，位於高雄市電影館前，以德國巴伐利亞鄉村木屋造型打造、在燈泡點綴下非常浪漫的「愛河啤酒花園」，主推德國家常料理和道地啤酒，同步推出優惠，即日起至6月30日在店家臉書或IG打卡送爆米花一份，紅點手工精釀生啤買大送小。

觀光局也預告今年夏天在愛河及愛河灣周邊、旗津海岸推出海洋派對系列活動，從6月到8月每周都有主題，展現海洋首都的城市魅力。6月由本周末的「高雄SUP立式划槳邀請賽」揭幕，緊接著「國家海洋日」、「愛河狂飆獨木舟水域競賽」、「愛河端午龍舟嘉年華」陸續登場，歡迎全國喜歡水上活動的民眾來高雄玩水。