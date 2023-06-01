李玉璽。（陳俊吉攝）

李玉璽、蔡黃汝（豆花妹）今（1日）加盟炎亞綸創立的晴空鳥經紀公司，爸爸兼前老闆李亞明特別排開工作，到場支持李玉璽，「雖然我失去一個歌手，但我得到一個兒子」。李亞明感嘆，李玉璽過去公開場合都稱他為老闆，今天是李玉璽自2014年出道以來，第一次在公開場合叫他爸爸，讓他內心相當感動。

李亞明（中）笑說今天很像「嫁女兒」。（陳俊吉攝）

李玉璽近日加入實境節目《嗨！營業中2》，李亞明為了欣賞兒子的表現，特別請李玉璽教他用OTT平台，也期待炎亞綸在節目中激發出李玉璽的更多潛力，幽默的他，今更開玩笑說：「今天好像是在嫁女兒。」

李亞明去年6月接受李四端訪問時，提到等李玉璽合約到期就打算「放生」，當時李玉璽出席活動坦言有跟李亞明聊過合約等事，「一起工作10年了，現在退回父子關係也不錯」，並表示一切內容都還在討論階段。

李玉璽20歲出道，就將合約簽給李亞明的老鷹音樂，2人合約在今年年初正式到期，李玉璽說，他有感覺到他與李亞明都在等對方先開口，「後來是我爸先開口，3分鐘內就解決了，他說『那就不要續約了吧』，爸爸講得很直接乾脆，我就說好啊」，李玉璽也說，李亞明有叮囑他將下來的演藝生活，也相信今年30歲的他，對工作更有想法，一定會發展到想像不到的地方。

李亞明（右）透露這麼多年，第一次在公開場合聽到李玉璽叫他爸爸。（陳俊吉攝）

李玉璽（左）說不續約後，跟爸爸關係更緊密。（陳俊吉攝）

李玉璽說，不續約後感覺父子關係變得更融洽，「我以前回家不方便抱怨工作上遇到的事情，他都會給我老闆在問話的感覺，怕他又去跟下面員工講什麼，就有點綁手綁腳」。他笑說，目前最不適應的人是媽媽，因為沒辦法打開行事曆就看到他的行程，「她有問可不可以給她一份行程，但我爸有阻止，說不要用以前模式套著我，我也叫她之後可以直接問我」。

CEO炎亞綸（左起）今與蔡黃汝、李玉璽簽約。（陳俊吉攝）

談到合作動機，炎亞綸說與李玉璽在節目中2次相遇都有不同感觸，「他第一次放得很開，但第二次就感覺到他烏雲罩頂」，擔憂的他也忍不住跟李玉璽說：「你的心關起來了」，讓李玉璽不禁感嘆炎亞綸感應得到。

炎亞綸觀察李玉璽，是個對於現況不害怕且敢去接受挑戰的人，「他是相當成熟且又期待可以合作的對象，尤其當他敞開心房跟我分享困境時，讓我更想要一起互相合作。」李玉璽期許加入新公司後可以賺到一台私人飛機，而他近期也工作滿檔，不僅在《最佳利益2》表現優異，年前殺青的影集《師大公園地下社會》也將播出。