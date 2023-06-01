行政院今天核定明年軍公教加薪4％，從事軍職20年的軍小姐表示，軍中明顯有大退潮，目前普遍面臨招募人員困難，希望調薪能增加民眾從事軍職意願。從事教育工作20年的陳主任則說，再不調薪，軍公教人員幾乎都快成為弱貧了。

軍小姐表示，調薪對於軍職人員來說是「治標不治本」，若以提高薪資來加強留營跟續簽意願，但是軍中留不住人才，大多是因制度層面問題；目前物價上漲嚴重，軍人薪資必須扣除健保費、伙食費，若調薪這些費用可能會一併增加，她和同期人員都認為，加1000到2000元影響不大，「服役年限到了，該退還是會退伍」。

陳主任說，近年物價大幅上漲，身上有車貸、房貸，貸款因為升息不斷調漲，政府再不調薪，軍公教人員幾乎都快成為弱貧了。他坦言，去年公教人員名義上薪水調漲3％，然而二代健保調漲、退撫新制自付額也隨之調漲，實質增加的所得，有些人根本只多了幾百元而已。

從事教職的張小姐認為，雖然一聽到調薪很開心，不過近年物價飆漲，調薪有和沒有一樣，由於家中除了她以外，家人大多從事餐飲或一般服務業，她說，認為這樣除了軍公教以外的職業都沒調整太可憐，她認為「穩定物價比較重要」。

擔任公職近8年的林姓公務員說，每次調漲幅度不大，「調薪對他而言相當無感」。